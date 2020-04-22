20 апреля в Мьяньме вследствие смертельного ранения умер сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перевозивший образцы тестов для COVID19.

Об этом сообщили на странице ВОЗ.

Нападение на автомобиль, в котором ехали медики, произошло в штате Ракхайн на западе Мьянмы.

Сотрудник ВОЗ Пья Соне Вин Маунг был водителем автомобиля, по которому стреляли. На машине с маркировкой ООН он вез из Ситтве в Янгон образцы эпиднадзора за ситуацией с коронавирусом.

Местное издание The Myanmar Times сообщило, что в этой же машине были и другие медицинские работники. Еще один человек ранен.

По словам правительства Мьянмы, автомобиль ООН обстреляли местные боевики.

Вскрытие показало, что пуля, убившая сотрудника ВОЗ, имеет калибр 7,62. Такие боеприпасы не являются стандартом мьянманской армии.

Боевики все отрицают, обвиняя в нападении на медиков правительственные силы.