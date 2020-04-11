Власти Ирпеня (Киевская область) обнародовали информацию о первой жертве коронавируса в городе, но после получения результатов ПЦР-тестирования опровергли ее.

Так, утром 11 апреля первый заместитель городского головы Александр Маркушин на своей Facebook-странице сообщил о смерти 68-летнего мужчины якобы от коронавируса.

Отмечалось, что в 6:00 утра авто “скорой помощи” доставило мужчину в Ирпенскую городскую больницу с признаками легочной недостаточности, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти пациента не удалось.

Лабораторно диагноз по состоянию на утро еще не успели подтвердить. В то же время Маркушин писал, что два экспресс-теста показали наличие коронавируса.

Вечером же чиновник на своей странице в Facebook уточнил, что причиной смерти мужчины был не COVID-19. ПЦР-тест, проведенный в лаборатории, оказался негативным (несмотря на два позитивных экспресс-теста).

“Только что мы получили результат ПЦР-исследования 68-летнего жителя Ирпеня, который сегодня умер в Ирпенской городской больнице. Результат на COVID-19 у него отрицательный, несмотря на то, что экспресс-тесты дважды показали положительный результат. Теперь можем с уверенностью сказать: причина смерти мужчины – не COVID-19. Теперь семья сможет спокойно провести мужчину в последний путь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой”, – написал Маркушин.