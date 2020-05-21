Об этом сообщает BBC Sport.

Такой сценарий возможен, если Олимпиаду не удастся провести в 2021 году.

В 2020 году Олимпиада была запланирована на 24 июля – 9 августа. Ее перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Теперь премьер-министр Японии Синдзо Абэ пояснил Баху, что лето следующего года является последним вариантом для проведения Игр. Если в 2021 году также не удастся провести Олимпиаду, то ее могут отменить.

“Невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность. Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года”, – сказал Бах.

Также он отметил, что организация не может позволить себе постоянно нанимать по 3 – 5 тысяч человек для работы в оргкомитете. Также спортсмены должны четко понимать – к чему им готовиться.

Он отметил, что в 2021 году проведение Олимпиады может стать даже неким символом того, что миру удалось победить коронавирус, ведь трибуны будут заполнены зрителями, как это было раньше.

Японские чиновники отмечают, что вероятность проведения Олимпиады отчасти зависит от того, удастся ли к тому времени найти вакцину.

“Мы установили один принцип: организовать эти Игры в безопасной среде для всех участников. Никто не знает, как будет выглядеть мир через год, через два месяца. Потому мы должны положиться на экспертов, а затем принять соответствующее решение в соответствующее время на основе этого совета”, – заявил Бах.

Кроме того, на 2022 год запланированы зимние Олимпийские игры. Они должны пройти в Китае всего через шесть месяцев после Токийских игр.

Сценарий проведения Олимпиады без зрителей Бах не рассматривает.

“Это не то, чего мы хотим. Поскольку олимпийский дух заключается в том, чтобы объединять болельщиков, и именно это делает Игры такими уникальными, что они находятся на Олимпийском стадионе, все болельщики со всего мира вместе”, – пояснил он свою позицию.

Стоит отметить, что МОК выделил 800 млн долларов, чтобы помочь с финансовыми трудностями, вызванными переносом Токио на 2020 год. Общая дополнительная стоимость для Японии оценивается в 2 – 6 миллиардов долларов.

Летние Олимпийские игры отложены на год из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году в период с 23 июля по 8 августа.