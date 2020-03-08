Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Заболела 48-летняя женщина, прилетевшая из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев. Ее сразу же госпитализировали. Пациентка также страдает от ряда хронических заболеваний (диабета, избыточной массы тела и гипертонии).

На момент госпитализации у женщины наблюдалась повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Пассажиров, летевших одним рейсом с женщиной, планируют поместить на карантин.

Стоит отметить, что Молдова была последним соседом Украины, где до сих пор не фиксировали случаев заражения коронавирусом. Согласно карте распространения вируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Румынии таких случаев девять, в Беларуси – шесть, в России – тринадцать, в Венгрии – четыре, в Польше – пять, в Словакии – один.

В данный момент подтверждено более 105 тысяч случаев заражения во всем мире. Количество жертв достигло 3558.