В Молдове из-за распространения коронавируса правительство ввело чрезвычайное положение на 60 дней.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Отмечается, что перед голосованием за введение чрезвычайного положения в парламенте выступил глава правительства Ион Кику.

По словам премьера, ЧС вводится на 60 дней, потому что прогнозы относительно дальнейшего распространения пандемии по Европе являются пессимистичными.

“Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить чрезвычайное положение, если это будет возможно”, – сказал он.

Сообщается, что при парламентском обсуждении депутаты критиковали отсутствие конкретных мер в постановлении о чрезвычайном положении.

В свою очередь глава правительства сообщил, что нацбанком государства готовится мера по послаблению кредитной политики, рассматривается приостановление междугороднего транспортного сообщения.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.