Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о сроках проведения внешнего независимого оценивания в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом она рассказала сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Сроки проведения ВНО зависят от сроков проведения карантина”, – сказала Мандзий.

Если карантин завершится до начала июня, то основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Результаты появятся не позднее 31 июля. Дополнительная сессия начнется 25 июля и продлится до 11 августа.

Если карантин завершится до начала августа, то основная сессия ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября. Результаты будут не позднее 17 сентября. Дополнительную сессию МОН организует со 2 сентября по 6 октября.

“Уважаемые выпускники, высшие учебные заведения вас точно ждут. Вступительная кампания будет смещена и сроки изменения вступительной кампании зависят от сроков изменения независимого оценивания”, – резюмировала врио министра.