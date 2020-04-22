Об этом она рассказала сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Сроки проведения ВНО зависят от сроков проведения карантина”, – сказала Мандзий.
Если карантин завершится до начала июня, то основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Результаты появятся не позднее 31 июля. Дополнительная сессия начнется 25 июля и продлится до 11 августа.
Если карантин завершится до начала августа, то основная сессия ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября. Результаты будут не позднее 17 сентября. Дополнительную сессию МОН организует со 2 сентября по 6 октября.
“Уважаемые выпускники, высшие учебные заведения вас точно ждут. Вступительная кампания будет смещена и сроки изменения вступительной кампании зависят от сроков изменения независимого оценивания”, – резюмировала врио министра.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- С 11 мая Кабинет министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.