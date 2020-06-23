Поступление в 2020 году отличается от аналогичного процесса в 2019-м только тем, что подать электронную заявку можно будет после 1 августа.

Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

“Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Других изменений нет”, – пояснила чиновница.

Она сделала акцент на том, что закон, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования.

“Другого пути поступления (кроме ВНО, – ред.) нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление”, – сказала Мандзий.

Она отметила, что МОН обеспечило все необходимые средства индивидуальной защиты, чтобы выпускники могли безопасно написать ВНО.

“ВНО состоится! Комиссия приняла решение, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля, согласно всем рекомендациям Главного государственного санитарного врача”, – заявила представительница МОН.