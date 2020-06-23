Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
“Если мы говорим о поступлении в этом и прошлом году, оно ничем не будет отличаться. Кроме того, что в этом году будет возможность подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Других изменений нет”, – пояснила чиновница.
Она сделала акцент на том, что закон, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования.
“Другого пути поступления (кроме ВНО, – ред.) нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление”, – сказала Мандзий.
Она отметила, что МОН обеспечило все необходимые средства индивидуальной защиты, чтобы выпускники могли безопасно написать ВНО.
“ВНО состоится! Комиссия приняла решение, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля, согласно всем рекомендациям Главного государственного санитарного врача”, – заявила представительница МОН.
- Внешнее независимое оценивание для выпускников школ в этом году планируется провести с 25 июня по 17 июля. В Министерстве образования и науки Украины уже опубликовали даты проведения основной сессии ВНО в 2020 году.
- Министерство образования и науки Украины перенесло на месяц сроки вступительной кампании из-за вспышки коронавируса и карантина. Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.