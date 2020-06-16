Об этом рассказала в. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала “Украина 24”.
“Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при условиях соблюдения которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям – будет перенесено на август”, – заявила она.
При этом министр добавила, что сейчас у ведомства нет возможности провести ВНО в режиме онлайн.
“Пробное – это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата”, – добавила Мандзий.
- Кабинет Министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.
- Как известно, две сессии пробного ВНО должны были быть проведены 15 и 17 июня 2020 года.
- Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.