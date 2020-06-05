В Украине из-за эпидемии коронавируса призыв в армию перенесли на лето, однако в Министерстве образования и науки уверяют, что выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию в течение этого периода.

Об этом заявила и.о. главы МОН Любомира Мандзий в эфире hromadske.

“Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях”, – сообщила Мандзий.

Она добавила, что Минобразования вело об этом переговоры с Министерством обороны.

“Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию”, – сказала руководительница МОН.