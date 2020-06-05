Об этом заявила и.о. главы МОН Любомира Мандзий в эфире hromadske.
“Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях”, – сообщила Мандзий.
Она добавила, что Минобразования вело об этом переговоры с Министерством обороны.
“Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию”, – сказала руководительница МОН.
- Напомним, в Украине перенесли весенний призыв в армию с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.