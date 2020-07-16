Об этом сообщает CNN.
Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Монголии Дордж Наранжерел, сурки уже не впервые становятся причиной вспышек чумы в стране.
В селе Тугруг, в регионе Гоби-Алтай ввели карантин, когда тест показал чуму у парня. Ограничения продлятся до 17 июля.
В целях безопасности, 15 человек, которые контактировали с подростком, изолированы. По результатам тестов, чуму у них не подтвердили.
Власти соседних с Монголией областей Китая также призывали граждан не приближаться к диким животным из-за риска заражения.
- Ранее сообщалось, что во Всемирной организации охраны здоровья считают, что вспышка бубонной чумы в Китае не является опасной.