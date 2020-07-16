В западной Монголии умер один из подростков, который заразился бубонной чумой, съев сурка.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Монголии Дордж Наранжерел, сурки уже не впервые становятся причиной вспышек чумы в стране.

В селе Тугруг, в регионе Гоби-Алтай ввели карантин, когда тест показал чуму у парня. Ограничения продлятся до 17 июля.

В целях безопасности, 15 человек, которые контактировали с подростком, изолированы. По результатам тестов, чуму у них не подтвердили.

Власти соседних с Монголией областей Китая также призывали граждан не приближаться к диким животным из-за риска заражения.