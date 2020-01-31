В мониторинговой миссии ООН раскритиковали законопроект о дезинформации

Об этом сообщила пресс-служба миссии.
“Призываем украинскую власть воздержаться от установки ненужных ограничений для работы СМИ. Мы разделяем возмущение медиа-сообщества и гражданского общества о том, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к само-цензуре”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.
Кроме того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента.
“Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы СМИ. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность”, – резюмировали в ООН.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.