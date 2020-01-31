В мониторинговой миссии ООН раскритиковали законопроект о дезинформации

В мониторинговой миссии ООН по правам человека считают, что нынешний проект закона о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского не соответствует международным стандартам прав человека и может подрывать свободу СМИ, а также привести к само-цензуре.

Об этом сообщила пресс-служба миссии.

“Призываем украинскую власть воздержаться от установки ненужных ограничений для работы СМИ. Мы разделяем возмущение медиа-сообщества и гражданского общества о том, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к само-цензуре”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.

Кроме того, власти следует воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента.

“Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы СМИ. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность”, – резюмировали в ООН.