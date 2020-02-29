В Москве Instagram-блогерша Екатерина Диденко решила отпраздновать свой день рождения в одном из банных комплексов. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Празднование дня рождения Диденко происходило в пятницу вечером, 28 февраля. Судя по фото в ее Instagram, женщине исполнилось 29 лет.

На вечеринке присутствовали около 18 гостей. В разгар празднования участники мероприятия решили высыпать в бассейн около 30 кг сухого льда. Telegram-канал “112” пишет, что сюрприз якобы решил устроить муж именинницы.

Согласно разным версиям, лед должен был превратиться в эффектный пар либо же охладить воду. Но вместо этого, попав в бассейн, он быстро перешел в газообразное состояние (превратился в углекислый газ). В высокой концентрации газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

На видео, снятом в момент инцидента, можно заметить, что перед тем, как высыпать лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски.

После несколько из них прыгнули в бассейн. Два человека – мужчина и женщина 25 лет погибли на месте (потеряли сознание и утонули).

Впоследствии скончался в реанимации муж блогера 32-летний Валентин Диденко. Еще несколько человек отравились.

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Как сообщили российскому агентству “ТАСС” в правоохранительных органах, участники вечерники погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания.

“Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули”, – сообщил агентству источник.

Он добавил, что третьего погибшего (мужа Диденко) удалось реанимировать, но он позже умер в больнице.

Собеседник агентства рассказал, что решение использовать сухой лед приняли сами участники вечеринки, принеся его с собой. По данным “ТАСС”, они знали об опасности данного вещества. Работники банного комплекса также предупреждали, что такое шоу в закрытом небольшом помещении небезопасно, но запрещать ничего не стали.

“Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лед. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн”, – рассказали в правоохранительных органах.

В результате погибли три человека и четверо пострадали.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”).

Как сообщает издание “Медуза”, Екатерина Диденко — аптечный провизор и известный Instagram-блогер (“Аптечный Ревизорро”) с более чем миллионом подписчиков. В своем аккаунте она рассказывает, как сэкономить на покупках в аптеках.

Стоит отметить, что после трагедии Диденко записала несколько “историй” (Stories) в Instagram. Изначально она комментировала произошедшее из больницы, сообщив, что ее муж в реанимации.

Впоследствии она вновь вышла “на связь” с подписчиками, сообщив о гибели мужа и еще двух человек.

“Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никакие комментарии не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации”, – заявила она сквозь слезы и попросила найти специалистов для оказания психологической помощи.

Смерть смертю, а сторіз за розкладом: у російської блогерки на дні народження померли три людини, влючаючи її чоловіка, вона продовжила знімати сторіз ( з фільтрами ) 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/NpwX7KN4VS — Букви (@Bykvu) February 29, 2020



Стоит отметить, что многие пользователи в Сети посчитали реакцию женщины на гибель мужа и друзей неправильной. Диденко, в частности, упрекнули за использование фильтра в Stories.