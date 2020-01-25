Из гостиницы на севере Москвы госпитализировали семь человек с высокой температурой и с признаками ОРВИ. Согласно предварительным данным, все они являются гражданами Китая, где сейчас наблюдается вспышка опасного коронавируса.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС” со ссылкой на источник в медицинских кругах.

“Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура”, – заявил собеседник агентства.

По его словам, иностранцы приехали в Москву несколько дней тому назад. В их группе более 20 человек. Их в настоящее время обследуют медики.

Российское агентство “Интерфакс” со ссылкой на свои источники также сообщает, что семеро членов туристической группы из Китая были госпитализированы в Москве с высокой температурой.

“Тургруппа останавливалась в одной из столичных гостиниц. После ухудшения состояния, семь человек госпитализированы с высокой температурой”, – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент других посетителей гостиницы осматривают медики. У всех экстренно берут анализы.

На месте дежурит более 10 автомобилей “скорой помощи”.

Масове захворювання постояльців з Китаю. У московському готелі – масове захворювання гостей з Китаю. На місце направлено 12 бригад швидкої допомоги. П’ятьох китайців госпіталізували. За словами хворих, підвищена температура тримається у них вже кілька днів. Зараз медики оглядають інших гостей. 🎥;MASH Опубліковано Букви Субота, 25 січня 2020 р.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в гостинице “Арт-Москва Войковская”.

“Иностранцы сами вызвали “скорую” в гостиницу “Арт-Войковская”. Приехала одна карета, но медики увидели, что просто так не справятся. Так на месте оказались 12 бригад. 7 человек госпитализировали — все граждане Китая, некоторые приехали недавно, другие уже давно находятся в нашей стране. У госпитализированных высокая температура, сейчас берут анализы”, – говорится в сообщении.

Также есть информация, что всем заболевшим китайцам предварительно диагностировали ОРВИ, однако окончательный результат анализов будет позже.



Как сообщает Telegram-канал “112”, повышенная температура у больных якобы держится уже несколько дней. Сейчас медики осматривают остальных гостей. Всего в отеле проживает около 270 человек.

Официальных комментариев российских властей по данной ситуации пока нет.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.