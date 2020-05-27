У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19, и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

В Россельхознадзоре уточнили, что владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животному на коронавирусную инфекцию 18 мая. Предварительно кошку осмотрел ветеринар.

У нее взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.

Также в ведомстве подчеркнули, что коронавирус не передается от животных к человеку. Кроме того, нет полных научных данных о том, “может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих”. Поэтому никаких мер в отношении животных употреблять не нужно.