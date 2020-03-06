В Москве (Российская Федерация) 5 марта был найден 26-летний украинский шахматист Станислав Богданович. Рядом была его 18-летняя девушка Александра. Предполагается, что причиной смерти молодых людей мог быть "веселящий газ".

На странице гроссмейстера в соцсети продолжают обсуждать случившееся, но официального подтверждения нет.

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки на улице Кастанаевской, когда вернулся домой. Точной информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.

“Точная причина гибели молодых людей неизвестна, на месте происшествия работают правоохранители. По предварительной версии, погибшие могли отравиться “веселящим газом”. Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота”, – пишут росСМИ.

Богданович –известный украинский шахматист родом из Одессы.

Коллега Богдановича Михаил Голубев называл его “возможно, самым талантливым за всю историю Одессы”. Он выразил сочувствие родным погибшего.

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Стоит напомнить о скандальной ситуации, которая произошла несколькими днями ранее.

2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче “Украина – Россия” сыграл на стороне русских.

Такое решение сам шахматист объяснил несколькими причинами. Во-первых, ему за это заплатили. Во-вторых, такое решение он назвал “лучшим для бизнеса”. В-третьих, он отметил, что таким образом пытается привнести мир между Россией и Украиной.

“Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты “обнимашки” в знак нашей вечной дружбы и братства”.

После скандала Богданович попал в “Чистилище” базы “Миротворца”.

В причинах такого решения указано, что Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.