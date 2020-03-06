На странице гроссмейстера в соцсети продолжают обсуждать случившееся, но официального подтверждения нет.
Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки на улице Кастанаевской, когда вернулся домой. Точной информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.
“Точная причина гибели молодых людей неизвестна, на месте происшествия работают правоохранители. По предварительной версии, погибшие могли отравиться “веселящим газом”. Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота”, – пишут росСМИ.
Богданович –известный украинский шахматист родом из Одессы.
Коллега Богдановича Михаил Голубев называл его “возможно, самым талантливым за всю историю Одессы”. Он выразил сочувствие родным погибшего.
Стоит напомнить о скандальной ситуации, которая произошла несколькими днями ранее.
2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче “Украина – Россия” сыграл на стороне русских.
Такое решение сам шахматист объяснил несколькими причинами. Во-первых, ему за это заплатили. Во-вторых, такое решение он назвал “лучшим для бизнеса”. В-третьих, он отметил, что таким образом пытается привнести мир между Россией и Украиной.
“Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты “обнимашки” в знак нашей вечной дружбы и братства”.
После скандала Богданович попал в “Чистилище” базы “Миротворца”.
В причинах такого решения указано, что Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.
- Российский гроссмейстер Даниил Дубов, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, назвал полуостров Крым украинским.