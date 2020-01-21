Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
О смерти 85-летней женщины в полицию сообщил ее внук Дмитрий Хрущев – правнук генсека Никиты Хрущева.
Шумова была найдена мертвой в квартире на Ломоносовском проспекте. Видимых признаков насильственной смерти на теле покойной стражи порядка не обнаружили.
Галина Шумова была супругой сына Никиты Хрущева Сергея. Она долгое время проживала с ним в Соединенных Штатах Америки, однако позже решила вернуться в Россию.
Фотографий Галины Шумовой в сети практически нет, однако на сайте Всероссийского генеалогического Древа можно найти ее фото в молодости.
Никита Хрущев – советский государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС (с 7 сентября 1953 по 14 октября 1964 гг.), председатель Совета министров СССР, председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
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