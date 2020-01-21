Галина Шумова, которая была невесткой Никиты Хрущева, найдена мертвой в собственной квартире на Ломоносовском проспекте в Москве.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

О смерти 85-летней женщины в полицию сообщил ее внук Дмитрий Хрущев – правнук генсека Никиты Хрущева.

Шумова была найдена мертвой в квартире на Ломоносовском проспекте. Видимых признаков насильственной смерти на теле покойной стражи порядка не обнаружили.

Галина Шумова была супругой сына Никиты Хрущева Сергея. Она долгое время проживала с ним в Соединенных Штатах Америки, однако позже решила вернуться в Россию.

Фотографий Галины Шумовой в сети практически нет, однако на сайте Всероссийского генеалогического Древа можно найти ее фото в молодости.

Никита Хрущев – советский государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС (с 7 сентября 1953 по 14 октября 1964 гг.), председатель Совета министров СССР, председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР.