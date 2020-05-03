Видео опубликовано в телеграм канале украинского издания Insider UA.

Отмечается, что акция была приурочена к событиям 2 мая 2014 года в Одессе, когда в доме Профсоюзов во время пожара сгорели 48 сторонников сепаратистских движений.

Напомним, 2 мая, 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками Евромайдана и сторонниками сепаратистских движений в Одессе, которые выступали в тот день за создание в городе самопровозглашенного образования, по типу “ДНР” и “ЛНР”.