Видео опубликовано в телеграм канале украинского издания Insider UA.
Отмечается, что акция была приурочена к событиям 2 мая 2014 года в Одессе, когда в доме Профсоюзов во время пожара сгорели 48 сторонников сепаратистских движений.
Напомним, 2 мая, 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками Евромайдана и сторонниками сепаратистских движений в Одессе, которые выступали в тот день за создание в городе самопровозглашенного образования, по типу “ДНР” и “ЛНР”.
- За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации выпустили по украинским позициям 30 мин, в результате чего три украинских защитника получили ранения.