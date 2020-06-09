8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

В результате аварии водитель Lada умер сегодня утром в больнице.

Видео момента аварии:



По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.

— Вы выпили?

— Да… Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

“Следователем принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы”,— сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Как сообщает российское агентство ТАСС, в этом году Михаил Ефремов уже 10 раз привлекался к админответственности за нарушение правил дорожного движения. Актера могут арестовать, но адвокаты будут ходатайствовать о домашнем аресте. Позже агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.