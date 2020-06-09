Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.
В результате аварии водитель Lada умер сегодня утром в больнице.
Видео момента аварии:
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO
— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
— Вы выпили?
— Да…
Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT
— RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020
В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
“Следователем принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы”,— сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Как сообщает российское агентство ТАСС, в этом году Михаил Ефремов уже 10 раз привлекался к админответственности за нарушение правил дорожного движения. Актера могут арестовать, но адвокаты будут ходатайствовать о домашнем аресте. Позже агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
- В мае 2019 года известный российский журналист Сергей Доренко попал в ДТП на Николоямской улице в Москве. Он ехал на мотоцикле, почувствовал себя плохо, потерял контроль над транспортным средством и упал на землю.