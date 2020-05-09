На севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС” со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в 20:30 по местному времени. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Очаг загорания находится на первом этаже (согласно предварительной информации, там горели личные вещи, помещения сильно задымлены). Проверяются верхние этажи.

Была организована эвакуация пациентов и персонала из лечебного учреждения.

Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причиной пожара стало воспламенение личных вещей.

В результате возгорания погиб один человек.

“Погиб один из пациентов, пока не установлено лечился он от COVID-19 или нет. В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями”, – заявил “Интерфаксу” информированный источник.

Сейчас возгорание уже ликвидировано.

В больнице для пациентов с коронавирусом в Москве произошел пожар.https://t.co/xwOx4VL9Or pic.twitter.com/jjLz2A7SjB — Газета.Ru (@GazetaRu) May 9, 2020

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусом более 198 тысяч человек, 1827 умерли.

