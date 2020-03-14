Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
“Люди в преклонном возрасте – наиболее уязвимы от инфицирования коронавируса. В период карантина позаботьтесь о безопасности своих пожилых родственников, которые больше всего в этом нуждаются”, – сказано в сообщении.
Ранее в министерстве охраны здоровья Украины призвали украинцев ограничить передвижение пожилых родственников по стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.
- Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь. Сегодня женщину подключили к аппарату искусственного дыхания.