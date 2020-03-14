В Министерстве охраны здоровья дали рекомендации пожилым людям в связи пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

“Люди в преклонном возрасте – наиболее уязвимы от инфицирования коронавируса. В период карантина позаботьтесь о безопасности своих пожилых родственников, которые больше всего в этом нуждаются”, – сказано в сообщении.

Ранее в министерстве охраны здоровья Украины призвали украинцев ограничить передвижение пожилых родственников по стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.