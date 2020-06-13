Эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его словам, вопрос проведения основной сессии ВНО будет зависеть от эпидемических показателей на 20-22 июня.

“Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет нам провести ВНО, которое предусмотрено на 25 июня. В то же время, понимая тенденции, понимая то, что мы работаем в режиме смягчения карантина, видим рост количества случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются ежедневно на территории Украины, сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки. Или надо будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем и посмотреть, в случае если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести его в определенные сроки“, – подчеркнул Ляшко.

Он также напомнил, что пробное ВНО уже перенесено в онлайн-формат.

“Правительство вчера приняло решение о перенесении пробного внешнего независимого оценивания из учреждений образования в онлайн-формат. Все те, кто будут зарегистрированы на пробное тестирование, пройдут его в онлайн-режиме”, – заявил Ляшко.

Основная сессия ВНО должна пройти с 25 июня по 17 июля.

(На видео – с 1:00)