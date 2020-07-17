Обучение в школах, в условиях эпидемии коронавируса, может иметь смешанную форму: частично офлайн, частично дистанционно.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в интервью “РБК-Украина”.

По словам министра, сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, каким будет обучение в сентябре. Он лишь отметил, что этот формат будет “максимально приближенный к нормальному образу жизни”.

“Насчет учебного года с 1 сентября – сейчас мы активно работаем с Министерством образования, и мы понимаем, что мы должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.

Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант – когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами. Естественно, в условиях адаптивного карантина оно будет отличаться”, – заявил министр.

Степанов сказал, что в определенных школах, в зависимости от региона, будет обычный режим обучения.

Где-то школы перейдут на двухсменный порядок обучения, чтобы “разгрузить” учебные учреждения от большого одновременного посещения.

Если в этих же регионах будет заболеваемость выше нормы, то возможен возврат к дистанционной форме обучения.

В МОЗ планируют утвердить порядок работы школ в сентябре уже до конца июля.