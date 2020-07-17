Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в интервью “РБК-Украина”.
По словам министра, сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, каким будет обучение в сентябре. Он лишь отметил, что этот формат будет “максимально приближенный к нормальному образу жизни”.
“Насчет учебного года с 1 сентября – сейчас мы активно работаем с Министерством образования, и мы понимаем, что мы должны перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.
Мы не исключаем, что это может быть смешанный вариант – когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами. Естественно, в условиях адаптивного карантина оно будет отличаться”, – заявил министр.
Степанов сказал, что в определенных школах, в зависимости от региона, будет обычный режим обучения.
Где-то школы перейдут на двухсменный порядок обучения, чтобы “разгрузить” учебные учреждения от большого одновременного посещения.
Если в этих же регионах будет заболеваемость выше нормы, то возможен возврат к дистанционной форме обучения.
В МОЗ планируют утвердить порядок работы школ в сентябре уже до конца июля.
- В Министерстве образования и науки Украины не исключали, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено в онлайн. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.