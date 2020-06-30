В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, Одессы из-за значительного увеличения количества инфицированных COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время прямого эфира ТСН.

“Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус”, – прокомментировал Максим Степанов.

Кроме того, глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук. По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина.

“Но я хочу еще раз напомнить, если не пользуются нашими рекомендациями, которые мы даем, мы не в состоянии тогда остановить COVID-19. Если пользуются, у нас рост будет значительно меньше и в какой-то период у нас не будет совсем роста заболеваемости коронавирусом”, – добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные толпы украинцев поехали отдыхать в Одессу, однако не придерживались карантинных ограничений. Такие действия могут провоцировать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.