Сегодня, 3 апреля, в регионы отправят 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют для симптоматического лечения при тяжелых и крайне тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По словам министра, ведомство уже подготовило соответствующее распределение. Всего в Украину передали три тысячи упаковок этого препарата, из которых 2250 отправят в регионы, а оставшиеся 750 используют для лечения пациентов в столице.

Для отправки препарата в регионы требуется только подписать договор с “УкрМедПостач”.

“Плаквенил” – один из нескольких препаратов, который имеет действующее вещество гидроксихлорохин, использующийся при лечении от коронавируса. По этой причине МОЗ продолжает переговоры с другими компаниями относительно поставок препарата”, – заявил Степанов.

Министр отметил, что следующая поставка ожидается через две недели. Привезенных лекарств будет достаточно для лечения 20 тысяч пациентов.

Также в МОЗ пояснили, что определенных лекарств от коронавируса не существует. Пациентам предоставляют лишь симптоматическое лечение. Конкретно “Плаквенил” используют только в тяжелых и крайне тяжелых случаях.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что “на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симптоматическое, то есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни”.

2 апреля министр, презентуя единый протокол лечения для больных на коронавирус, заявлял, что “от этого вируса нет прививки или лекарств”.

“Плаквенил” – один из препаратов, действующее вещество которого применяют для лечения ревматоидного артрита, малярии, волчанки и других заболеваний. Препараты этой группы демонстрируют эффективность только в отдельных случаях лечения от коронавируса. Это лишь экспериментальная методика, эффективность которой до конца не изучена и не доказана.