Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он уточнил, что этот “феномен” будут исследовать вирусологи.
“Ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области. У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства охраны здоровья, Национальной службы здоровья Украины, ГСЧС. А также отдельно работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всех вирусологических лабораториях. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи”, – подчеркнул Ляшко.
Он не исключил, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.
“Реальная ли это картина, или, возможно, где-то у нас есть нарушение алгоритмов. Как только мы получим ответы на эти вопросы, мы вам расскажем”, – заявил Ляшко.
(На видео – с 4:39)
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.