Случаи заражений коронавирусом COVID-19 были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что этот “феномен” будут исследовать вирусологи.

“Ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области. У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства охраны здоровья, Национальной службы здоровья Украины, ГСЧС. А также отдельно работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всех вирусологических лабораториях. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи”, – подчеркнул Ляшко.

Он не исключил, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

“Реальная ли это картина, или, возможно, где-то у нас есть нарушение алгоритмов. Как только мы получим ответы на эти вопросы, мы вам расскажем”, – заявил Ляшко.

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(На видео – с 4:39)