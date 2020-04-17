Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
По его словам, такое тестирование можно было бы проводить раз в пять дней.
“В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы сейчас рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами, – ред.) с COVID-19”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.
“То есть при появлении соответствующих симптомов заболевания – повышение температуры, сухой кашель, остальные симптомы – медработнику сразу делается тест на коронавирус”, – рассказал глава МОЗ.
По словам Степанова, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболел еще 91 медицинский работник. В общей сложности с начала вспышки заболели 879 медиков.
(На видео – с 6:50)
- В Украине зафиксировано уже 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 501 новый случай. Это новый антирекорд.