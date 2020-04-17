Министерство охраны здоровья Украины изучает возможность тестирования на коронавирус всех медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, такое тестирование можно было бы проводить раз в пять дней.

“В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы сейчас рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами, – ред.) с COVID-19”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

“То есть при появлении соответствующих симптомов заболевания – повышение температуры, сухой кашель, остальные симптомы – медработнику сразу делается тест на коронавирус”, – рассказал глава МОЗ.

По словам Степанова, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заболел еще 91 медицинский работник. В общей сложности с начала вспышки заболели 879 медиков.

(На видео – с 6:50)