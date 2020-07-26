В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали о требованиях к проведению спортивных соревнований.

Об этом на брифинге сообщил министр Максим Степанов.

Согласно постановлению правительства, спортивные соревнования могут проводиться среди участников из расчета не более одного человека на 5 кв. м (если мероприятие проводится под открытым небом).

Если организаторы футбольного матча приняли решение о проведении матча с участием зрителей, продажа билетов организуется таким образом, чтобы обеспечивалось дистанцирование в 1,5 метра между людьми на трибунах. Кроме того, продажа билетов должна обеспечивать наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку и по диагонали. Общее количество зрителей на футбольном матче не должна превышать 25 процентов всего количества мест на стадионе.

Проведение марафонов разрешаются, как и всех спортивных соревнований, с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.

Максим Степанов подчеркнул, что при проведении спортивных мероприятий важно использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), кроме самих участников спортивных соревнований.