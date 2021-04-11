В Министерстве охраны здоровья Украины назвали категории украинцев, которых планируется вакцинировать первыми партиями препаратов от коронавируса Pfizer и CoronaVac.

Об этом накануне на встрече с журналистами рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, которого цитируют агентства “Укринформ” и “Интерфакс-Украина”.

Вакцина Pfizer

По словам Ляшко, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer должны прибыть в Украину на следующей неделе в рамках глобального механизма COVAX. “На следующей неделе рассчитываем на поставки”, – сказал Ляшко.

Стоит отметить, что первая поставка Pfizer от COVAX ожидалась еще в середине февраля, однако до сих пор не поступила.

Вакциной из этой партии сделают прививки жителям домов престарелых и сотрудникам ГСЧС.

“Вакцина Pfizer идет на людей, находящихся в домах престарелых. Это специализированные интернаты, и этих людей вакцинируют, и работников этих учреждений. Эта группа с первого этапа (вакцинации, – ред.). Следующая группа со второго этапа – Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба. Это мы говорим исключительно о 117 тыс. доз Pfizer”, – отметил Ляшко, которого цитирует агентство “Укринформ”.

По его словам, во время логистики первой партии вакцины Pfizer будут испытаны рекомендации производителя по развозке ее в транспортных контейнерах с сухим льдом.

“Сейчас Pfizer пересмотрел (рекомендации по хранению, – ред.): вакцина выезжает в транспортном контейнере с сухим льдом, и в нем она при температуре +2-8 может лежать месяц. Главное – менять сухой лед. Стандарт этой процедуры прописан, отработано это с UNICEF, Pfizer и логистом. При прилете вакцины Pfizer мы отработаем именно этот механизм”, – рассказал Ляшко.

Он также заверил, что Украина имеет мощности для одномоментного хранение до 600 тысяч доз вакцины Pfizer (которая нуждается в хранении при температуре ниже -70°С), информирует “Интерфакс-Украина”. В то же время задействованные в логистике компании заявили о готовности увеличить складские мощности в случае необходимости.

Что касается графика поставок 10 млн доз законтрактованной вакцины Pfizer, то по словам Ляшко, пока МОЗ ожидает от британского закупочного агентства Crown Agents информацию по этому поводу.

Вакцина CoronaVac

Что касается китайской вакцины CoronaVac, то 10 апреля завершился ее лабораторный контроль в Украине.

По словам Ляшко, вакцинация ею начнется со следующей недели (вероятно, во вторник, 13 апреля).

“Скорее всего, первая вакцинация вакциной CoronaVac состоится во вторник”, – сказал он.

Первую партию вакцины (215 тысяч доз) используют для вакцинации от COVID-19: людей из маломобильных групп населения и тех, кто за ними ухаживает; работников образования, задействованных в проведении ВНО; олимпийцев и паралимпийцев; работников патрульной полиции, передает “Интерфакс-Украина”.

Ляшко уточнил, что первая партия распределена среди этих категорий населения таким образом, чтобы обеспечить ею две дозы вакцинации.

“Эту партию мы разделим на две части, 100 тыс. доз мы используем для первой вакцинации, 100 тыс. лоз – для второй”, – подчеркнул он.

По словам Ляшко, преимущество вакцины CoronaVac, в частности, заключается в том, что она поступила в однократной расфасовке, поэтому при ее использовании нет остатков.

Между тем ГП “Медзакупки Украины” проинформировало в Facebook, что в субботу, 10 апреля, приняло на склады 200 тысяч флаконов вакцины от коронавируса CoronaVac. Развозка препарата по регионам начнется уже в понедельник.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить вакцину можно при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировка будет осуществляться в специальных контейнерах для обеспечения холодовой цепи на каждом этапе маршрута.