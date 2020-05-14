Министерство охраны здоровья разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что глава МОЗ заявил именно о 4-этапном плане. В апреле же премьер Денис Шмыгаль публиковал инфографику с 5 этапами выхода из карантина. Первый этап ослаблений был внедрен с 11 мая.

“Министерство охраны здоровья разработало поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие – и я думаю, что будут приняты на ближайшем заседании Правительства. У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый этап есть соответствующее смягчения”, – отметил Степанов.

По его словам, среди критериев, которым должен соответствовать каждый этап выхода из карантина:

• Количество новых случаев заболевания за последние 7 дней на 100 тыс. населения. “При переходе на каждый этап этот показатель должен соответствовать определенному критерию”, – уточнил Степанов.

• Загрузка коек больными COVID-19, которая должна не превышать 50 %;

• Количество тестирований (ПЦР-тестирований плюс ИФА-тестирований на антитела) за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15-ти.

• Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7-ми дням – должно быть на уровне 0,9-1,0.

“Эти все этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Эти показатели разнятся по областям, поэтому мы считаем, что это будет очень правильная тактика: в зависимости от области будем смягчать карантин. То есть утверждение этих этапов будет на национальном уровне, а уже смягчение будет происходить, в том числе, на уровне конкретной области”, – подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что первое смягчения карантина состоялось 11 мая, второй этап планируется 22 мая.

“Все этапы мы рассчитывали, исходя из 10 дней. Это тот срок, за который мы в состоянии на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к следующему этапу”, – сообщил Степанов.

(На видео – с 4:50)