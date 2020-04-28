Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

Он пояснил, что, как и заявлял ранее, новый пик может возникнуть через 14 дней после Пасхи, то есть на следующей неделе.

“Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней…”, – заявил Ляшко.

Также он отметил, что те ограничения, которые установило Правительство для сдерживания эпидемии, работают.

“Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев”, – сказал Ляшко.

В то же время министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что в стране можно будет избежать пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 при условии соблюдения всех карантинных ограничений.