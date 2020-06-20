По состоянию на субботу, 20 июня, девять областей и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.

Об этом говорится в данных на сайте Министерства охраны здоровья.

По данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Все регионы не соответствуют показателем инцидентности Киев (13,95 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (16,71), Волынская (37,72), Ивано-Франковская (20,91) , Львовская (40,66), Житомирская (16,32), Закарпатская (38,77), Ровенская (41,55), Тернопольская (23,12) и Черновицкая (44,27).

Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек – 56,93%.