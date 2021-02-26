В МОЗ не могут ничего сообщить о получении вакцины Pfizer от Израиля

Об этом #Буквам сообщили в министерстве.

Собеседник издания намекнул, что народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк опередила события, заявив о подготовке отправления 10 млн доз вакцины Pfizer из Израиля в Украину.

По информации #Букв, переговоры между сторонами действительно велись, достигнуты определенные договоренности. Однако контракт о поставках вакцины еще не подписан.

Ранее о получении 10 млн доз вакцины Pfizer от Израиля сообщила нардеп Василевская-Смаглюк в Telegram, но затем она удалила сообщение и опубликовала уточнения.

“Речь идет о подготовке прямого контракта, а не о договоренности с государством Израиль. Государство Израиль не имеет отношения к передаче вакцины”, – отметила нардеп.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.