Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, изучается вопрос восстановления санэпидемслужбы в составе министерства.

“После начала эпидемии, я думаю, что всем стало понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой и противоэпидемическими мерами. Она была просто ликвидирована. Что касается выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти, такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемической службы именно в составе Министерства охраны здоровья”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что такая служба “имела бы очень четкий функционал: проведение всех мер, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации”.

(На видео – с 14:17)

Как известно, ранее функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе.

В независимой Украине СЭС стала ассоциироваться с коррупцией, поскольку в ее полномочия входили различные проверки и выдачи разрешений.

В 2014 году Кабинет Министров в рамках оптимизации расформировал СЭС, а затем ликвидировал ее. Функции службы разделили между Государственной экологической инспекцией, Государственной службой труда, Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерством охраны здоровья, при котором впоследствии был создан Центр общественного здоровья.

Вопрос о необходимости восстановления СЭС был поднят на фоне вспышки коронавируса в Украине.