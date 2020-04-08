Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, МОЗ Украины сейчас сравнивает все сценарии, которые происходят в других странах.
“В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. Решение относительно внедрения и отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения”, – подчеркнул Ляшко.
Он напомнил, что Украина находится “только в третьем дне усиленных, более жестких карантинных мер”.
“Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты”, – отметил Ляшко.
Как известно, карантинные меры в Украине были продлены Правительством до 24 апреля.
(На видео – с 18:30)
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