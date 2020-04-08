Решение относительно отмены карантина в Украине будет приниматься ближе к его завершению. Данный вопрос в Министерстве охраны здоровья будут комментировать не ранее 18 апреля.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, МОЗ Украины сейчас сравнивает все сценарии, которые происходят в других странах.

“В настоящее время мы наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в Украине, сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза, а также в странах-соседях, которые позже нас внедрили превентивные меры. Решение относительно внедрения и отмены карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения”, – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что Украина находится “только в третьем дне усиленных, более жестких карантинных мер”.

“Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты”, – отметил Ляшко.

Как известно, карантинные меры в Украине были продлены Правительством до 24 апреля.

(На видео – с 18:30)