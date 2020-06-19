На время действия карантина в Украине была приостановлена ​​норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам, а сами медосмотры - запрещены.

Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

“На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. В настоящее время в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно . Эта норма приостановлена ​​”, – пояснил министр.

По его словам, это сделали для того, чтобы не повышать риски инфицирования и передачи инфекции.