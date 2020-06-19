Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.
“На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. В настоящее время в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно . Эта норма приостановлена ”, – пояснил министр.
По его словам, это сделали для того, чтобы не повышать риски инфицирования и передачи инфекции.
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