Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра охраны здоровья Ирина Садовьяк.
Так, для лечения пациентов с критическим течением коронавируса добавили синтетический препарат “Тоцилизумаб”. Также изменен режим его дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19.
Этот препарат применяют для лечения аутоиммунных болезней (например, ревматоидного артрита). Согласно предыдущим предписаниям МОЗ по лечению коронавируса, “Тоцилизумаб” рекомендовали назначать при пневмонии с острой дыхательной недостаточностью, прогрессирующей дыхательной недостаточности, необходимости подключения к неинвазивной или инвазивной вентиляции легких.
Изменения внесли на основании “рекомендаций МОЗ и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании”.
Обновленным протоколом также предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены более высокие дозы системных кортикостероидов.
Обновлены и общие рекомендации по антибактериальной терапии.
“Пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 со среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения бактериальной инфекции”, – подчеркнула Садовьяк.
Она уточнила, что это уже седьмое обновление протокола лечения COVID-19. Первую версию утвердили 2 апреля 2020 года.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Впоследствии Максим Степанов признал, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.
- 7 апреля на заседании правительства Максим Степанов заявил, что в Украине необходимо делать 6 млн прививок от коронавируса COVID-19 в месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до конца 2021 года. Пока же сделано чуть более 353 тысяч прививок с начала кампании по вакцинации.