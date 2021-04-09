Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра охраны здоровья Ирина Садовьяк.

Так, для лечения пациентов с критическим течением коронавируса добавили синтетический препарат “Тоцилизумаб”. Также изменен режим его дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19.

Этот препарат применяют для лечения аутоиммунных болезней (например, ревматоидного артрита). Согласно предыдущим предписаниям МОЗ по лечению коронавируса, “Тоцилизумаб” рекомендовали назначать при пневмонии с острой дыхательной недостаточностью, прогрессирующей дыхательной недостаточности, необходимости подключения к неинвазивной или инвазивной вентиляции легких.

Изменения внесли на основании “рекомендаций МОЗ и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании”.

Обновленным протоколом также предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены более высокие дозы системных кортикостероидов.

Обновлены и общие рекомендации по антибактериальной терапии.

“Пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 со среднетяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения бактериальной инфекции”, – подчеркнула Садовьяк.

Она уточнила, что это уже седьмое обновление протокола лечения COVID-19. Первую версию утвердили 2 апреля 2020 года.