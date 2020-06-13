Граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, будут обязаны проходить 14-дневную обязательную обсервацию при условии, что они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Так, с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Будет разрешен въезд иностранных граждан.

Кроме того, с 15 июня возобновят работу все контрольные пункты на административной границе между Херсонской областью и незаконно аннексированным Крымом.

“Ожидается, что с 15 июня начнут работать контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях. Поэтому напоминаем, какие правила будут действовать для иностранцев и граждан Украины при пересечении государственной границы и линии разграничения”, – отметили в МОЗ.

Согласно обнародованной инфографике, обязательной 14-дневной обсервации будут подлежать лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса. Такими считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения.

Если же количество активных случаев в странах будет меньше 40, обсервация не понадобится.

Для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.

Для въезда с временно оккупированных территорий Украины граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении “Дий дома”, который необходим для контроля за самоизоляцией.

Стоит отметить, что с 15 июня будет возобновлено экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.