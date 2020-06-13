Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Так, с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Будет разрешен въезд иностранных граждан.
Кроме того, с 15 июня возобновят работу все контрольные пункты на административной границе между Херсонской областью и незаконно аннексированным Крымом.
“Ожидается, что с 15 июня начнут работать контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях. Поэтому напоминаем, какие правила будут действовать для иностранцев и граждан Украины при пересечении государственной границы и линии разграничения”, – отметили в МОЗ.
Согласно обнародованной инфографике, обязательной 14-дневной обсервации будут подлежать лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса. Такими считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения.
Если же количество активных случаев в странах будет меньше 40, обсервация не понадобится.
Для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.
Для въезда с временно оккупированных территорий Украины граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении “Дий дома”, который необходим для контроля за самоизоляцией.
Стоит отметить, что с 15 июня будет возобновлено экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.
- Ранее сообщалось, что Украина намерена ввести зонирование стран, из которых планируется прилет иностранных граждан, на “красную” и “зеленую” зону. Из “красной” зоны (где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине) пассажиры будут направляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Граждане, прибывающие из “зеленой” зоны (где эпидемическая ситуация аналогичная или лучше, чем в Украине), смогут не проходить самоизоляцию.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявлял, что после возобновления международного авиасообщения иностранцам для въезда в Украину необходимо будет иметь страховой полис.