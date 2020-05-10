Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для бизнеса на период смягчения карантина, который начнется 11 мая.

Об этом он написал в Facebook.

В правилах указано, что приоритет для бизнеса – здоровье клиентов, поэтому следует заботиться о соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм.

Перед началом рабочего дня всем сотрудникам будут измерять температуру. Сотрудников с температурой выше, чем 37,2 – к работе допускать не будут. На входе к каждой точке торговли должны быть антисептики, а масочный режим сохраняется как для работников, так и для клиентов.

В помещениях, а также в очередях, следует соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Салоны красоты и парикмахерские

Клиенты смогут приходить в салоны красоты и парикмахерские строго по записи. Между клиентами должен быть часовой интервал, а мастер должен следить за соблюдением социальной дистанции. При входе должны быть средства для гигиены, а клиенты должны быть в масках.

После каждого клиента необходимо будет проводить дезинфекцию помещения.

Кафе, бары, рестораны

Для работы заведений общественного питания, их собственники должны заменить мягкую мебель на летних террасах (работа которых разрешена) на ту, которую можно обработать дезинфицирующим средством. Здесь также должны соблюдаться меры социального дистанцирования, масочный режим и так далее.

Клиентам не будут приносить меню и заказы. Они должны выбирать определенные позиции из меню и делать заказы в одном месте, а забирать их в другом месте, в пластиковой таре.

Магазины и ТРЦ

При входе в магазины и ТРЦ, помимо средств индивидуальной защиты и гигиены, необходимо контролировать количество людей внутри помещения. Один человек должен находиться на 10 метров квадратных. Также у касс необходимо сделать маркировки о соблюдении социальной дистанции – 1,5 метра.

Также у входа в магазины должны висеть информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни.

Офисы

Разрешена работа тех офисов, где будет не более одного сотрудника на 10 квадратов. Сотрудники обязаны каждые три часа мыть руки с мылом, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки простуд или заболевания.

Стоматология

Работники должны обеспечить обязательную дезинфекцию всех инструментов после каждого клиента. Как минимум за день до прихода клиента должны опросить о состоянии здоровья, нет ли симптомов респираторных заболеваний. После каждого приема нужно проветривать помещение в течение 15 минут.