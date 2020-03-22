В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что по состоянию на 22 марта в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек.

Такая информация появилась на официальном Телеграмм-канале МОЗ.

Ранее на официальном Телеграмм-канале МОЗ сообщили о 8 выздоровевших от коронавируса украинцев.

На сайте Центра общественного здоровья МОЗ также сообщалось, что из 47 выявленных в Украине случаев болезни три (6,4%) привели к летальному исходу, а восемь человек (17%) выздоровели.

География болезни в Украине выглядит так:

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 8 выздоровели)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киевская область – 4 случая

Донецкая область – 1 случай

Днепропетровская область – 2 случая

Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный)

Львовская область – 1 случай

Тернопольская область – 1 случай

Киев – 9 случаев.

ЦОЗ отметил, что большинство людей переносит коронавирусную болезнь, как обычную ОРВИ, которой, собственно, и является. Только вызывает ее неизвестный ранее возбудитель.

Всего с начала 2020 года до Центра общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образцы исследуют. Вирусологический референс-лаборатория ЦОС исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.

Позже в МОЗ исправили информацию и сообщили, что это не выздоровевшие пациенты, а люди у которых не подтвердилось подозрение на заболевание Covid-19.

“У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано два повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении.

Следовательно, по состоянию на утро 22 марта в Украине официально от коронавируса выздоровел один пациент.