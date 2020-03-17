Министерство охраны здоровья отрицает, что в одной из больниц Киева зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 17 марта, врач-онколог Татьяна Рослякова опубликовала в Facebook пост в котором сообщила, что сейчас “киевские реанимации потихоньку заполняются пациентами с пневмониями”. При этом, по словам Росляковой, таким пациентам не делают тест на наличие коронавируса COVID-19.

В качестве примера Рослякова привела информацию о пациентке, которая находится в одной из больниц Киева с 13 марта. По ее словам, пациентке не делали тест на заболевание до сегодняшнего дня. Теперь же диагноз якобы подтвержден.

“Вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже находящимся с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц — тест не делают. Мол — нет эпид.анамнеза (старушка не целовалась мол с итальянцем). В итоге пациентке, находящейся с пятницы в реанимации одной из городских Киевский больниц с двусторонней пневмонией, после долгих раздумий, наверное руководства клиники, ведь тестов получили всего 11 — таки провели тестирование во вторник и подтвердили COVID 19 (орфография и пунктуация автора сохранены)”, — написала Рослякова.

В связи с этим медик обратилась к “чиновникам, которые решают, что тест лучше пока не делать”, призвав их не усугублять ситуацию с распространением COVID-19 такими решениями.

“Объясните мне — какой смысл в этом? Не делать тест? Ведь мы сами и доведём ситуацию до более глобального и быстрого распространения, если не будем знать истинных цифр болеющих и контактирующих! Всем Здоровья! (орфография и пунктуация автора сохранены)”, — добавила она.

Как известно, 16 марта в Министерстве охраны здоровья в Киеве сообщили о двух лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Речь идет о студенте, который контактировал с пациенткой из Радомышля (находится в одной из больниц Киева), а также женщине, которая накануне вернулась из-за границы (лечится дома под присмотром врачей).

О новых случаях заболевания в столице не сообщалось. Информацию о новом случае опровергли на правительственной горячей линии МОЗ.

“По официальной информации пока что зарегистрировано два случая коронавируса в городе Киеве”, — сообщил оператор.