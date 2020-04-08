Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Показатель летальности в Украине сегодня составляет 3,1 %. Если мы сравниваем с другими странами нашего Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9 %, в Италии 12,6 %. При том, что в Италии в последние дни отмечается снижение количества случаев коронавирусной болезни… Значительно растет количество случаев во Франции: за прошедшие сутки там был прирост на 11 тысяч. При том, что коэффициент летальности у них сейчас составляет 9,5 %”, – рассказал Ляшко.

По его словам, самый низкий показатель летальности фиксируется в Германии.

“Он не достигает 2 %. А также в Южной Корее, там на уровне 1,5 %”, – уточнил Ляшко.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 апреля показатель летальности от коронавируса в Украине составлял 2,5 %.

Ляшко также проинформировал, что прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине за сутки составил 14 %.

“Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими сутками составил 14 %. В возрастной структуре преобладают женщины. Это – 55 % заболевших”, – заявил Ляшко.

(На видео – с 3:44)