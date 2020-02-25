Соответствующие ролики опубликованы на Youtube-канале министерства. 

В одном из подготовленных видеороликов рассказано о том, что делать в случае, если у вас симптомы ОРВИ — слабость, насморк, кашель и повышенная температура.

Другой видеоролик содержит информацию о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом от других людей и животных.

В частности, рекомендуется избегать контакта с людьми, у которых температура и кашель. В больницах рекомендуется носить медицинские маски. Также медики советуют мыть руки с мылом или дезинфицировать их средствами основе спирта.

Помимо этого, МОЗ рекомендует избегать контакта с продуктами животноводства и животными. После контакта с животными рекомендуется тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно термически обрабатывать мясные продукты.