Соответствующие ролики опубликованы на Youtube-канале министерства.
В одном из подготовленных видеороликов рассказано о том, что делать в случае, если у вас симптомы ОРВИ — слабость, насморк, кашель и повышенная температура.
Другой видеоролик содержит информацию о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом от других людей и животных.
В частности, рекомендуется избегать контакта с людьми, у которых температура и кашель. В больницах рекомендуется носить медицинские маски. Также медики советуют мыть руки с мылом или дезинфицировать их средствами основе спирта.
Помимо этого, МОЗ рекомендует избегать контакта с продуктами животноводства и животными. После контакта с животными рекомендуется тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно термически обрабатывать мясные продукты.
- Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала технические рекомендации для стран относительно сдерживания коронавируса COVID-19.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID-19 достигла своего пика более двух недель назад и уже пошла на спад.
- На территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, тогда как в мире общая динамика идет на спад. На сегодняшний день успешно вылечились и выписаны з больниц свыше 27,5 тысяч человек.