Министерство охраны здоровья подготовило рисованные видеоролики с рекомендациями о том, как избежать заражения коронавирусом.

Соответствующие ролики опубликованы на Youtube-канале министерства.

В одном из подготовленных видеороликов рассказано о том, что делать в случае, если у вас симптомы ОРВИ — слабость, насморк, кашель и повышенная температура.

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Другой видеоролик содержит информацию о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом от других людей и животных.

В частности, рекомендуется избегать контакта с людьми, у которых температура и кашель. В больницах рекомендуется носить медицинские маски. Также медики советуют мыть руки с мылом или дезинфицировать их средствами основе спирта.

Помимо этого, МОЗ рекомендует избегать контакта с продуктами животноводства и животными. После контакта с животными рекомендуется тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно термически обрабатывать мясные продукты.

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