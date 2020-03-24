В Министерстве охраны здоровья Украины подтвердили, что в нашей стране официально зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Так, ранее сегодня появилась информация, что в Черновицкой области – еще 13 случаев заражения COVID-19. Теперь же в МОЗ это подтвердили.

“За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев: из них 10 в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это контактные люди – которые были в контакте с предыдущими случаями. Поэтому у нас динамика растет”, – отметил Ляшко.

“Мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 13 – это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга”, – добавил он.

Замминистра уточнил, что исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

“Мы передали ПЦР-системы (тесты для определения вируса методом полимеразной цепной реакции, – ред.) для проведения исследований в вирусологические лаборатории. Вслед за ними поедут сегодня реактивы”, – рассказал он.

Ляшко добавил, что есть ряд лабораторий, которые будут привлекаться к диагностированию в случае усложнения ситуации.

Он подчеркнул, что украинские ученые также уже создали тесты, и они проходят исследования для сравнительной диагностики.

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(На видео – с 1:08)