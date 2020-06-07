В Министерстве охраны здоровья заявили, что рост случаев заражения коронавирусом COVID-19 связан с нарушением правил карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ в Telegram.

Указывается, что это связано, в частности, с игнорированием правил карантина при пользовании общественным транспортом.

В МОЗ обратили внимание на то, что на протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев.

“В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом”, – сказано в сообщении.