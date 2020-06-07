Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ в Telegram.
Указывается, что это связано, в частности, с игнорированием правил карантина при пользовании общественным транспортом.
В МОЗ обратили внимание на то, что на протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев.
“В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом”, – сказано в сообщении.
- По состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили еще у 43 киевлян, почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда было 83 больных.
- По состоянию на утро 7 июня выявили 485 случаев инфицирования COVID-19.