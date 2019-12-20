Об этом она рассказала в интервью изданию “Левый берег”.

“Когда видели привлечение к рабочим группам людей, которые олицетворяют старую систему, понимали, что диалога не выйдет”, – сказала Качурец.

При этом она уточнила, что речь идет о Борисе Тодурове, Валерии Запорожане и множестве других людей, которые были “основными, но не конструктивными критиками реформы”.

“Потому что их финансовые интересы сильно страдали от введения новых прозрачных правил”, – говорит Качурец.

Также она рассказала, что формат взаимодействия с министром был “не совсем правильный”.

“Когда между министром и заместителем нет должной коммуникации и организационной работы. За время общей работы мы общались буквально в пределах 10-15 раз. Часто это были очень короткие встречи, если говорить о формате “фейс-ту-фейс”. Короткие брифы, которые не касались предметно обсуждения планов. И совсем не было основательного диалога с привлечением других специалистов”, – заявила Качурец.