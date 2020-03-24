В Министерстве охраны здоровья Украины призвали граждан надевать медицинские маски во время посещения общественных мест и заверили, что дефицита в средствах защиты не будет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Призываю вас – всех, кто посещает общественные места, места, где могут находиться другие люди: в обязательном порядке надевайте хирургическую маску. Они уже появились в аптеках, и с каждым днем их будет становиться там все больше и больше”, – заверил Ляшко.

По его словам, украинские производители уже наращивают производство хирургических масок.

“Я думаю, что в ближайшее время дефицита средств индивидуальной защиты на территории Украины не будет”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что с теми, кто пытается незаконно вывезти средства индивидуальной защиты из Украины, будут работать правоохранители.

“Вместе с тем есть люди, которые и сегодня пытаются вывезти средства индивидуальной защиты за пределы Украины. С ними жестко работает Национальная полиция, таможенная служба, СБУ”, – заявил Ляшко.

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