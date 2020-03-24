Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
“Призываю вас – всех, кто посещает общественные места, места, где могут находиться другие люди: в обязательном порядке надевайте хирургическую маску. Они уже появились в аптеках, и с каждым днем их будет становиться там все больше и больше”, – заверил Ляшко.
По его словам, украинские производители уже наращивают производство хирургических масок.
“Я думаю, что в ближайшее время дефицита средств индивидуальной защиты на территории Украины не будет”, – подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что с теми, кто пытается незаконно вывезти средства индивидуальной защиты из Украины, будут работать правоохранители.
“Вместе с тем есть люди, которые и сегодня пытаются вывезти средства индивидуальной защиты за пределы Украины. С ними жестко работает Национальная полиция, таможенная служба, СБУ”, – заявил Ляшко.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что медицинские маски должны появиться в украинских аптеках уже в ближайшие дни.
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