Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Еще раз подчеркиваю, что люди преклонного возраста находятся в группе риска. И сегодня мы просим всех вас пообщаться со своими родителями, бабушками, дедушками, по максимуму ограничить их передвижение. Запретить, на сто процентов, путешествия за пределы страны и по максимуму ограничить передвижение на территории страны”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что в условиях вспышки вируса лучший вариант для пожилых людей – находиться дома.
“Самоизоляция или пребывание в своих жилых домах — это лучшее средство профилактики сегодня для людей преклонного возраста. Особенно для людей, у которых есть хронические болезни. Это большая группа риска, мы не должны подвергать их опасности. Мы не должны заполнять этими людьми наши отделения интенсивной терапии”, – заявил замминистра.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
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