В Министерстве здравоохранения Украины призвали украинцев ограничить передвижение пожилых родственников по стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Еще раз подчеркиваю, что люди преклонного возраста находятся в группе риска. И сегодня мы просим всех вас пообщаться со своими родителями, бабушками, дедушками, по максимуму ограничить их передвижение. Запретить, на сто процентов, путешествия за пределы страны и по максимуму ограничить передвижение на территории страны”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что в условиях вспышки вируса лучший вариант для пожилых людей – находиться дома.

“Самоизоляция или пребывание в своих жилых домах — это лучшее средство профилактики сегодня для людей преклонного возраста. Особенно для людей, у которых есть хронические болезни. Это большая группа риска, мы не должны подвергать их опасности. Мы не должны заполнять этими людьми наши отделения интенсивной терапии”, – заявил замминистра.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.