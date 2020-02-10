Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая рассказала, каким должен быть алгоритм действий человека, который подозревает, что мог заразиться новым коронавирусом.

Об этом шла речь в ее интервью изданию “Украинская правда”.

По словам министра, людям, которые накануне были в Китае или контактировали с людьми, которые бывали там в течение последнего времени, и чувствуют признаки острого респираторного заболевания, стоит обратиться в первую очередь к семейному врач.

“Стоит идти к семейному врачу и обязательно озвучить то, что имел место контакт с лицом из Китая и есть определенные симптомы. У семейного врача есть свой алгоритм. Он должен взять биологический материал на диагностику и направить вас в инфекционную больницу, где, собственно, проведут непосредственно специалисты дополнительное обследование. Это мы делаем со всеми, у кого были подозрения”, — сказала глава МОЗ.

Скалецкая уверяет, что все семейные врачи проинструктированы о том, как действовать в этой ситуации.

“[Врачи] проинструктированы. У нас было селекторное совещание на прошлой неделе с департаментами здравоохранения. Еще раз отмечали, что никогда не помешает проводить инструктирование раз в неделю, для допроверки, чтобы все действительно понимали, как действовать”, — добавила она.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

В Китае за сутки, с 9 по 10 февраля, от коронавируса умерли 97 человек. Таким образом общее количество жертв достигло 908 человек.