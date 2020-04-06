Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, процедура захоронения будет четко прописана в постановлении главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

“Там четко прописано, что и кто должен сделать для того, чтобы исключить возможность инфицирования людей, сопровождающих тело умершего человека от коронавирусной болезни”, – сказал Виктор Ляшко.

В случае выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть помещен в герметичный мешок. Только после этого разрешается класть тело в гроб. Все люди, которые контактируют с телом умершего, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты – водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, очки, респираторы с классом защиты не ниже FP-2.

6.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 5 квітня 2020 р.