Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
Он сказал, что сейчас ИФА-тестирование не является методом установления диагноза COVID-19.
Пока что единственным методом является ПЦР-тестирование.
“То, что касается наличия лабораторного тестирования – в том числе в частных лабораториях, действительно, его гораздо больше, чем в лабораториях для проведения ПЦР-тестирования. Они установлены во многих наших больницах – все это возможно, в том числе и в частных учреждениях”, – заявил Степанов.
- 16 мая Максим Степанов анонсировал запуск ИФА-тестирования на выявление коронавирусной инфекции и антител. Его планировалось начать на этой неделе.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что применение тест-систем ИФА, которые определяют наличие антител к коронавирусу, может стать вариантом выхода Украины из карантина.