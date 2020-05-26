Тесты иммуноферментного анализа (ИФА) на определение антител к коронавирусной инфекции можно будет делать как в государственных, так и в частных лабораториях.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Он сказал, что сейчас ИФА-тестирование не является методом установления диагноза COVID-19.

Пока что единственным методом является ПЦР-тестирование.

“То, что касается наличия лабораторного тестирования – в том числе в частных лабораториях, действительно, его гораздо больше, чем в лабораториях для проведения ПЦР-тестирования. Они установлены во многих наших больницах – все это возможно, в том числе и в частных учреждениях”, – заявил Степанов.